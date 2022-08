Elenco de ‘Sandy & Junior’ se reúne em show da cantora

Elenco do seriado 'Sandy & Junior' se reuniu com a cantora em seu show, em São Paulo. Foto: Instagram/@karinadohme

Sandy retornou aos palcos com sua nova turnê, Nós, Voz, Eles 2, em um show na capital paulista, na última quinta-feira, 18. Além de fãs anônimos, a ocasião reuniu amigos famosos da cantora, incluindo parte do elenco do seriado Sandy & Junior.

Fernanda Paes Leme, Karina Dohme, Bruna Thedy, Camila dos Anjos, Wagner Santisteban e José Trassi, que estrelaram o seriado da Globo entre os anos de 1999 e 2003, marcaram presença na apresentação da cantora, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas).

O grupo prestigiou Sandy nas primeiras fileiras. Além disso, posou para fotógrafos e fãs e registrou muitos momentos nas redes sociais. “Galerinha mais ou menos”, brincou Fernanda Paes Leme.

Vale relembrar que, além de o seriado na adolescência, os irmãos Sandy e Junior Lima ganharam uma série documental no Globoplay, Sandy e Junior: A História, em julho de 2020. Ao todo, são sete episódios que abordam desde gravações caseiras da infância deles até a última apresentação como dupla, em 2019.