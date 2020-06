Elenco de ‘Curtindo a Vida Adoidado’ fará encontro via internet

Cena do filme 'Curtindo a Vida Adoidado' Foto: Divulgação/Paramount Pictures

O ator e comediante Josh Gad lançou, durante a quarentena, o projeto Reunited Apart, que realiza reencontros de elencos de filmes conhecidos do público e faz parte de uma campanha beneficente para arrecadação de doações. E no último episódio do projeto, chegou a vez do elenco de Curtindo a Vida Adoidado se reunir.

Com lançamento previsto para o próximo domingo, 28, às 13h no horário de Brasília, o reencontro irá contar com a presença de ao menos quatro atores do filme: Matthew Broderick, que interpretou o protagonista Ferris Bueller, Alan Ruck, que viveu Cameron Frye, Mia Sara, que viveu Sloane Peterson e Jennifer Grey, que interpretou Jeanie Bueller.

Curtindo a Vida Adoidado é um dos grandes clássicos dos anos 1980 e mostra as aventuras de Ferris Bueller quando ele decide matar aula para passear por Chicago com a namorada e seu melhor amigo. O filme foi lançado em junho de 1986 nos Estados Unidos e em dezembro do mesmo ano no Brasil.

O programa de Gad também reuniu os elencos de filmes como O Senhor dos Anéis, Os Caça Fantasmas, De Volta para o Futuro e Os Goonies, confira todos os vídeos no canal do ator clicando aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais