Elenco da novela 'Belíssima' se reúne 13 anos depois; confira

Da esquerda para a direita, na fileira de cima: Fernanda Montenegro, Silvio de Abreu, Denise Saraceni, Vera Holtz, Alexandre Borges e Lima Duarte. Abaixo, Cauã Reymond, Paolla Oliveira, Reynaldo Gianecchini, Marina Ruy Barbosa e Camila Pitanga. Foto: Raquel Cunha / Globo / Divulgação

Parte do elenco da novela Belíssima se reuniu para assistir ao primeiro capítulo da trama na última quarta-feira, 16. A novela, lançada originalmente em novembro de 2005, há quase 13 anos, será a próxima a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de 4 de junho.

A novela, que envolvia a marca da empresa Belíssima, comandada por Bia Falcão (Fernanda Montenegro), trazia temas como o mundo da moda ao horário da novela das nove.

Em um de seus primeiros papéis na dramaturgia, um nome do elenco hoje chama atenção: à época com dez anos, Marina Ruy Barbosa viveu a personagem Sabina.

"Apesar da pouca idade, eu já sabia que queria ser atriz. E Belíssima foi especial, muito marcante para mim. Aprendi demais com esse elenco. Foi uma oportunidade única e sou muito grata", contou no evento.

Momento do encontro Foto: Raquel Cunha / Globo / Divulgação

Reynaldo Gianecchini ressaltou a versatilidade que seu papel como o mecânico Pascoal lhe permitiu: "Foi um grande momento na minha carreira. Este trabalho me deu a oportunidade de atuar não como um galã, mas em um papel cômico, diferente de tudo que havia feito."

Cauã Reymond, que vivia um personagem que se encontrava com mulheres mais velhas para ganhar dinheiro, relembrou a ajuda que Vera Holtz, uma delas, lhe deu durante as gravações.

"Contracenava muito com a Vera e lembro que sempre perguntava para ela como podia melhorar minha atuação. Sigo até hoje as coisas que ela me ensinou. O fato de a novela reunir um elenco estelar funcionava como uma espécie de escola. Nos dias de folga, ia a sets que nem eram do meu núcleo para aprender com esses ícones", contou.

