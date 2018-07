'Ele não faz parte do meu universo', diz Kelly Key sobre seu ex, Latino

Kelly Key e o cantoro Latino em 2002, durante entrega do Prêmio Multishow Foto: Ricardo Ayres / Estadão

Durante entrevista ao Programa do Gugu que foi ao ar na última quarta-feira, 24, a cantora Kelly Key falou a respeito de seu namoro com também cantor Latino, com quem teve uma filha, Suzana, há 17 anos.

Perguntada pelo apresentador se ainda tem mágoa do cantor, respondeu: "Eu tenho 34 anos né, Gugu. A Suzana [filha] vai fazer 17 anos. Ele é uma pessoa que, de fato, não faz parte do meu universo. Não tem espaço para ter nada, nenhum tipo de sentimento, nem de mágoa, nem de amor, nada. Ele é um colega de trabalho, hoje.

Kelly também foi perguntada a respeito de uma entrevista em que teria afirmado ter sido 'muito burra' durante o relacionamento.

"Eu nem sei porque eu falei isso. Acho que a mulher tem que se dar muito o valor, de uma forma geral. É importante a gente saber se colocar, em qualquer relacionamento. Quando a gente é muito nova e tem um parceiro muito mais velho é natural que ele consiga malandramente fazer a sua cabeça pra algumas coisas. Faltou muita maturidade em mim e em várias meninas novas", respondeu a cantora.