'Ele me reconheceu, p***!', comemora Naldo após encontrar Chris Brown

Os cantores Naldo Benny e Chris Brown durante encontro em Nova York publicado pelo brasileiro. Foto: https://www.instagram.com/p/BTUV1JChMMD/

O cantor Naldo Benny (conhecido por cantar "Vodka ou Água de Coco") publicou uma foto em seu Instagram ao lado de um de seus ídolos na música, o rapper americano Chris Brown.

"Ontem fui ao show dele em Nova York e finalmente realizei meu sonho. Foi ainda melhor do que eu imaginava. Quando ele me viu, me chamou pelo meu nome, caraca, ele me reconheceu, p***! Eu fiquei totalmente sem ação", disse Naldo.

Ele também aproveitou para explicar a situação: "Todo mundo sabe que eu sou fã e admirador do trabalho do Chris Brown! Há pouco tempo, ele me seguiu no Instagram e ainda postou uma foto minha no seu Insta e eu pirei! Foi a maior emoção!".

Confira a postagem abaixo: