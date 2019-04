'Ele me defendeu, foi sincero', diz Danilo Gentili sobre Fabio Porchat

Fabio Porchat e Danilo Gentili Foto: Reprodução de 'The Noite com Danilo Gentili' (2019) / The Noite

O humorista Danilo Gentili falou sobre a discussão que teve com o colega Fabio Porchat no Twitter após sua condenação na Justiça à prisão em regime semiaberto por injúria contra a deputada Maria do Rosário (PT-RS), em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube.

"De verdade, o Porchat é meu amigo, eu sou amigo dele. Não fiquei nem um pouco chateado porque ele falou o que ele pensa. Eu acho que ele me defendeu, ele foi sincero. Acho que, realmente, tem coisas que eu fiz que ele não gostou", explicou Danilo.

Segundo Gentili, o amigo tentou procurá-lo naquele dia, mas não conseguiu contatá-lo pelo excesso de mensagens recebidas: "O Porchat me ligou, ele me chamou no WhatsApp quando soube que eu ia ser preso. Não atendi porque recebi tanta chamada que só vi que ele ligou à noite."

Em seguida, prosseguiu: "Em uma amizade verdadeira, e no mundo que eu defendo, que acho que ele defende e que você defende, as pessoas têm que ser livres pra discordar mesmo se você for amigo dela, seu pai, sua mãe, você tem que discordar".

"O que eu respondi ao Porchat é que falei: 'Cara, você disse que minha atitude foi horrível. Mas já que você quer comentar o caso, comenta o que aconteceu antes da minha atitude. Não isola só como se eu tivesse tido uma atitude louca e tudo o mais. [...] Gosto muito dele."

"O que tinha no envelope que eu rasguei. Quem me mandou o envelope e por que me mandou o envelope?", complementou.

Relembre a discussão entre Danilo Gentili e Fabio Porchat

"Acho que o vídeo do Danilo Gentili é de péssimo gosto, agressivo, desrespeitoso, infantil, sem graça, desnecessário, equivocado... Mas daí ele ser preso por mandar uma pessoa enfiar um papel no c*, acho bastante autoritário e arbitrário, perigoso, inclusive", escreveu Fabio em seu Twitter no dia 11 de abril.

Na sequência, Danilo criticou o posicionamento tomado pelo ator: "A censura que estava no envelope, achou o que dela? Ignorarem o autoritatismo do envelope e pesar apenas na minha 'atitude infantil, sem graça, equivocada', achou o que disso? Eu deveria ter demonstrado respeito com o envelope?"

Pouco depois, veio a resposta de Porchat: "Acho que quando se parte pra ignorância, corre-se o risco de perder a razão. Ou, no mínimo, aliados. Ela está no direito dela, se sentiu ofendida. E foi. Apesar de achar as suas palavras à ela péssimas, acho que você tem o direito de dizê-las, e ser condenado à prisão é um exagero".

Gentili ainda comparou o posicionamento de Fabio Porchat e de outros humoristas a um vídeo da personagem Chiquinha, do seriado Chaves, em clássica cena em que ela 'defende' o amigo Nhonho ressaltando alguns de seus supostos defeitos.

Confira a sequência de tuítes entre Danilo Gentili e Fabio Porchat abaixo:

Assista à entrevista de Danilo Gentili no canal de Antonia Fontenelle abaixo: