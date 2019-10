‘Ele está chorando muito’, declara pai de MC Gui sobre acusação de bullying

O funkeiro MC Gui. Foto: Instagram/@mcgui

Rogério da Silva, o pai de MC Gui, saiu em defesa do filho nesta terça-feira, 22. “Ele está chorando muito. Estamos todos muito abalados e não temos mais clima para férias”, declarou em entrevista ao jornal Extra.

O funkeiro e familiares estão passando uma temporada na Disney, nos Estados Unidos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, MC Gui diz: "Mano, olha isso... [risos]", antes de filmar uma criança que está a alguns metros dele no vagão. A garota parece perceber que está sendo gravada e alvo de risos, e, no vídeo, parece constrangida. Um de seus amigos comenta: "Para, Guilherme".

Após a repercussão negativa, o pai do funkeiro garante que o filho se arrependeu. “Ele aprendeu todas as lições possíveis com o que aconteceu. Nesse momento, ele quer pedir perdão e desculpa a todos. Ele errou, mas é assustador esse ódio todo das pessoas”, desabafou.

Assista ao vídeo:

está aí o vídeo do mc gui!!!! vou expor ele sim, embacei a menina no video porque já basta a exposição que ela sofreu no trem com esses otários e dos milhões de seguidores pra quem ele postou. a carinha dela de constrangida olha.... mc gui é um monstro to com ódio demais pic.twitter.com/MUEJEOQMTa — caiq?ue (@taexistt) October 21, 2019

MC Gui foi duramente criticado nas redes sociais e acusado de promover bullying com a garotinha, cuja identidade ainda não se sabe.

Claudia Baronesa, mãe do rapaz, alega que o filho quer reparar o erro. “Estamos aqui pedindo a quem possa nos ajudar a encontrar essa garota. Não sabemos se o nome dela é Jully nem quem são os pais, mas queremos muito reparar esse erro”.

Nesta segunda-feira, 21, MC Gui gravou uma série de vídeos em que justifica a atitude.

"Agora, no trem, mostrei a menina que estava muito parecida com o personagem da Boo. Acabei postando, dei risada porque, realmente, nunca vi aquilo, achei um pouco impressionante", afirmou, em referência à garotinha do filme Monstros S.A., da Disney.

"A internet tá muito chata. Não posso postar nada. Estou na Disney, estou de férias, não preciso ficar me explicando por algo que eu não fiz, mas, infelizmente, essa é a internet que a gente tá usando hoje e é assim que funciona", reclamou.

Shows de MC Gui são cancelados

Pelo menos dois shows de MC Gui foram cancelados após o cantor ser acusado de praticar bullying. Um deles seria promovido por uma escola de idiomas em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e o outro tinha o apoio da prefeitura de Cambuquira, em Minas Gerais.

A unidade da escola de idiomas CNA em Três Lagoas emitiu uma nota oficial, no Facebook, para comunicar o cancelamento do show do artista em um evento de Halloween.

"O CNA Idiomas Três Lagoas/MS, através desse post, informa que foi solicitado o cancelamento do show do cantor MC Gui, que seria realizado no próximo dia 31 de outubro de 2019 em nosso evento do Halloween. Por esse motivo também excluímos o post que anunciava o evento. Reforçamos que ética e respeito fazem parte dos valores da nossa empresa e qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita", diz o comunicado.