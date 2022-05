'Ele é muito guerreiro', diz Jessi, do 'BBB 22', sobre recuperação de Rodrigo Mussi

Jessi, do 'BBB 22', revela que notícia sobre acidente de Rodrigo Mussi foi a primeira informação externa que recebeu ao sair da casa. Foto: Instagram/@jessilane

O Big Brother Brasil 22 acabou, mas o sentimento pelos ex-colegas de confinamento continua para Jessilane Alves. A professora tem aproveitado este momento fora da casa para trabalhar muito, mas também para fortalecer o vínculo com os amigos que fez na casa mais vigiada do Brasil.

Entre tantas pessoas que conviveu no BBB 22, Jessi teve uma proximidade com Rodrigo Mussi. Eliminada em 17 de abril, ela conta ao Estadão como foi receber a notícia do acidente do ex-colega de confinamento.

"Eu fiquei muito assustada porque foi a primeira notícia externa que eu recebi, né? Alguns dias depois mandei mensagem no perfil dele, falando que estava preocupada, mas não tive resposta. Nessa sexta [27 de maio] mandei outra mensagem pra ele, porque vi que já deu entrevista e estou esperando resposta. Ele é muito guerreiro", diz.

A ex-BBB ainda reforça que ficou muito feliz pela recuperação de Rodrigo e de saber o quanto ele é forte: "Ele é muito forte mesmo e fico até emocionada em falar, porque ele ficou duas semanas na casa e nesse pequeno período que tivemos juntos, ficamos muito próximos".

No paredão que eliminou Rodrigo Mussi, o empresário enfrentou Jessi e Natália. Sua saída foi com 48,45% na segunda semana de reality. Foto: TV Globo

A saída de Mussi foi resultado de um paredão disputado entre ele, Jessi e Natália Deodato, e ela relembra o discurso que Tadeu Schmidt fez na época. "Ele [Tadeu] até fala que éramos três pessoas emparedadas, que se relacionavam bem e que eram amigos. Foi bem difícil aquele paredão pra gente", conta.

Jessi não esconde a felicidade no olhar ao falar sobre a recuperação de Rodrigo Mussi, que inclusive participa do Fantástico neste domingo, 29, sendo sua primeira aparição após o acidente.

"Ele é muito guerreiro mesmo, muito forte e é muito bom vê-lo depois do que aconteceu. Ele está se recuperando bem e sendo muito forte mesmo", conclui.