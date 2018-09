'Ela não gostou da minha fala?', questiona Camila Cabello sobre reação de Blue Ivy no Grammy

A cantora Camila Cabello. Foto: Instagram / @camila_cabello

A cantora Camila Cabello falou sobre sua reação a um dos momentos que mais deram o que falar durante o Grammy deste ano: o 'pedido de silêncio' feito por Blue Ivy a seus pais, Beyoncé e Jay-Z. A atitude ocorreu durante um momento em que Camila estava no palco falando ao público.

"Eu tive um momento de insegurança, me surpreendi. Estava tipo: 'O que isso significa?' [...] Você acha que ela não gostou do meu discurso? O que você acha? Eu literalmente parei porque eu estava tipo:'Sabe, não vou pensar nisso'. Mas eu senti como se ela fosse gostar de mim. As crianças gostam de mim", contou em entrevista à BBC Radio 1.

A ex-integrante do Fifth Harmony conta que não percebeu o momento na hora, apenas posteriormente: "Graças a Deus que não olhei para eles na plateia quando isso aconteceu."

Confira o trecho da conversa abaixo: