'Ela não é nossa', diz Xuxa à Scheila Mello sobre independência da filha

Fernando Scherer e Sheila Mello em foto de 2010, época em que ainda formavam um casal. Foto: Janete Longo / Estadão

O nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, postou nesta quinta-feira, 30, uma conversa com sua ex-mulher Sheila Mello para refletir sobre a relação dos pais com os filhos. Os dois foram casados por oito anos e se separaram em agosto de 2018.

No papo de WhatsApp, o atleta fala com a ex-companheira sobre o primeiro dia da filha, Brenda Scherer, de seis anos, na escola. "Quanto maior as dores dela agora, mais fácil ela passará das [sic] dores na fase adulta. A vida é saber lidar com as dores e conflitos. Ela não é nossa... aceita isso que irá doer menos", escreveu na mensagem.

Ao compartilhar a troca de mensagens no Instagram, Xuxa explica melhor o raciocínio. "Meu pensamento é que ela não é 'minha' filha. O ser humano é o único animal que os filhos lhe pertencem. Isso não é amor, é apego", afirmou.

"Não podemos e não devemos não querer que nossos filhos sintam dor e sofram, pois a vida é isso: lidar com dores e aprender as lições que elas nos trazem. O amor é livre. Quero que as [minhas filhas] sejam livres para serem o que sempre foram e sempre serão, na essência", completou.

Em seguida, ele elogiou sua filha mais velha, Isabella Scherer, de 23 anos. "Te amo e sou orgulhoso da luz e brilho que você tem dentro de você. Seu caminho será seu", disse.

Veja a publicação na íntegra: