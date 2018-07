'Ela me fez uma pessoa mais empática', diz Ryan Reynolds sobre Blake Lively

Blake Lively e Ryan Renolds estavam juntos no MET Gala 2017 Foto: EFE/Justin Lane

Na última segunda-feira, 1º, durante o MET Gala, em Nova York, Ryan Renolds não poupou elogios à sua mulher, Blake Lively. Entrevistado pelo Humans of New York, um perfil no Instagram, o ator disse que ela fez dele uma pessoa mais empática.

"Ela sempre responde com empatia. Ela enfrenta a raiva com empatia. Ela enfrenta ódio com empatia", disse Reynolds. "E ela fez de mim uma pessoa mais empática."

O ator ainda falou da relação complicada que tinha com o pai e como Blake o ajudou. "Eu tive uma relação muito conturbada com meu pai. Antes de ele morrer, ela me fez lembrar de coisas que eu não queria lembrar. Ela me fez lembrar de momentos bons", revelou.