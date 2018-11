‘Ela disse que nunca perguntamos’, diz Mel C sobre convite à Victoria Beckham

Spice Girls durante entrevista ao programa de Jonathan Ross. Foto: Reprodução de cena de The Jonathan Ross Show (2018) / ITV

Apesar de toda a animação acerca do retorno das Spice Girls para uma sequência de seis shows no Reino Unido, apenas uma dúvida restou: e a Victoria Beckham? “Sabe o que, na verdade, é bem engraçado? Eu vi Victoria recentemente e obviamente todas nós estamos sempre em contato. Ela ainda é muito parte das Spice Girls, ela realmente nos apoia e nós a apoiamos também, mas ela disse que nunca perguntamos, que apenas presumimos“, revelou Mel C, em entrevista ao programa The Jonathan Ross Show.

Geri, então, explicou que havia conversado com Victoria dois dias atrás e que “ela disse por anos que não queria fazer isso de novo”, então o grupo já sabia que a atual estilista não faria parte do retorno das Spice Girls. Em seguida, o apresentador expressou sua opinião de que elas deveriam ter pelo menos oferecido a oportunidade para a antiga integrante. O grupo saiu em sua defesa e reforçou que o convite foi feito: "Ela disse que estava ocupada com seu trabalho como estilista", completou Geri.

Confira o trecho da entrevista abaixo, em inglês: