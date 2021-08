Eduardo Moscovis recebe alta após internação por covid-19

O ator Eduardo Moscovis em cena na série 'Bom Dia, Verônica' Foto: Netflix

Eduardo Moscovis recebeu alta do hospital no Rio de Janeiro, onde estava em tratamento contra a covid-19, neste domingo, 8. O ator estava internado há quatro dias.

A informação foi compartilhada pela filha do artista, Gabriela Richard. Nos stories, ela comemorou o fato de poder passar o Dia dos Pais com ele.

"Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta", escreveu. No vídeo, Eduardo aparece sorrindo e brincando com o cachorro da família.

O ator repostou a gravação no perfil dele no Instagram e escreveu: "Não podia receber um presente melhor, amor". Moscovis acumula papéis de destaque e é lembrado, principalmente, pela atuação na novela O Cravo e a Rosa (2000).

O último trabalho do artista na Globo foi em 2018, na novela O Sétimo Guardião. No ano passado, ele interpretou o psicopata Brandão, serial killer da série Bom Dia, Verônica, da Netflix.