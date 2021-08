Eduardo Moscovis é internado no Rio com covid-19

Esteve em ‘A Regra do Jogo’, novela das nove da Globo, em 2015. Foto: Youtube / @Globo

Eduardo Moscovis, 53, está internado no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar de complicações do novo coronavírus.

A informação é do colunista Ancelmo Góis, de O Globo, que afirma que o quadro de saúde do ator está evoluindo bem.

Por diversas vezes, Du Moscovis usou sua rede social para pedir aos fãs que se cuidem, usem máscara e para lamentar os números da covid-19 no Brasil.

O último trabalho para televisão de Moscovis foi o vilão da série Bom dia, Verônica, disponível na Netflix e lançada em 2020. Em junho chegou aos cinemas o filme Veneza.