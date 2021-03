Cantor Edson, da dupla sertaneja com Hudson, está com coronavírus Foto: Instagram/@edsonsertanejo

O cantor Edson Cadorini está internado em um hospital particular na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, após ser diagnosticado com o novo coronavírus.

O sertanejo forma dupla com Hudson e apresentou sintomas leves da doença.

Inicialmente, ele recebeu tratamento em casa. No entanto, o quadro de saúde de Edson se agravou e teve de ser levado para o pronto-atendimento, de acordo com nota enviada pela assessoria de imprensa ao Estadão.

"Edson buscou os cuidados médicos do Hospital Santa Ignês, onde permanece em situação estável até o exato momento", conclui o comunicado oficial do artista.

Nas redes sociais, Edson faz publicações de incentivo para a vacina contra a covid-19.