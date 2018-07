Edson Celulari se casa em cerimônia íntima na Itália

Edson Celulari e Karin Roepke. Foto: Instagram/@edsoncelularireal

Edson Celulari e Karin Roepke agora são marido e mulher. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, eles se casaram em uma cerimônia íntima na cidade de San Quirico D'orcia, na Toscana, na Itália.

Os dois estão viajando com os filhos do ator, Sophia Raia e Enzo Celulari, pela Itália há algumas semanas. Além dos filhos, a cerimônia também contou com a presença da mãe de Edson e dos familiares de Karin.

Edson e Karin já namoram há mais de cinco anos e moram juntos, mas não haviam oficializado a união até agora.