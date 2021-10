Edson Celulari publica foto de mulher grávida e filha com Claudia Raia juntas em Nova York

Edson Celulare e a mulher Karin Roepke Foto: Instagram/@edsoncelulari

Edson Celulari usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para publicar uma foto em que a esposa, que está grávida, abraça a filha mais velha do ator.

Sophia Raia, de 18 anos, é fruto do relacionamento de Celulari com Claudia Raia. Eles também são pais de Enzo Celulari.

"Minhas meninas", escreveu na legenda da imagem em que as duas aparecem em uma calçada de Nova York, abraçadas e sorridentes.

Edson Celulari e a mulher, Karin Roepke, estão em viagem nos Estados Unidos. Ela está grávida de cinco meses e é uma menina.

No Instagram, Karin está registrando e compartilhando os momentos da viagem com os seguidores. "A caminho da arte de Christian Dior", escreveu na rede social, contando que estava indo conferir uma exposição no Museu do Brooklyn.