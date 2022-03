Edson Celulari publica foto com os três filhos: 'Ninguém tira o olhar de ninguém'

Edson Celulari apareceu ao lado dos filhos Enzo, Sophia e Chiara. Foto: Instagram/@edsoncelulari

O ator Edson Celulari usou o perfil no Instagram para compartilhar um momento com os três filhos. O artista apareceu ao lado de Enzo Celulari, Sophia Raia e Chiara, bebê recém-nascida.

"Estamos juntos e ninguém tira o olhar de ninguém", escreveu Edson na legenda. Ele ainda complementou: "Muito amor pelos meus três filhos".

Chiara nasceu em fevereiro e é fruto do relacionamento de Celulari com a atriz Karin Roepke. Eles estão juntos há mais de nove anos e, em 2017, realizaram uma cerimônia de casamento íntima na Itália.

Enzo e Sophia são filhos do artista com a atriz Claudia Raia, que ficaram juntos por 17 anos. Os dois comentaram na postagem do pai. "Muito amor", escreveu Enzo. Sophia disse: "Amo demais".

O ator Ary Fontoura aproveitou a publicação para parabenizar o artista pelo nascimento de Chiara: "Parabéns! Papai novamente! Beijos para a mamãe também". "Que foto mais linda", escreveu Karin Roepke, mulher do ator e mãe da bebê.

Veja a publicação: