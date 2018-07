Edson Celulari comemora cura do câncer e recebe homenagem do filho

Edson Celulari celebra o fim do tratamento contra o câncer Foto: Reprodução/Instagram

Edson Celulari está curado do câncer. O anúncio foi feito pelo ator em seu perfil no Instagram e confirmado pelo filho, Enzo, também na rede social.

"Graça recebida. Graça agradecida. Um coração pleno de obrigados. Vida que segue com muito Amor. Dia de um Sol lindo por aqui, e que ele ilumine a todos", escreveu.

O anúncio da luta contra um linfoma não-Hodgkin foi feito em junho deste ano. Na época, o ator fez questão de publicar uma foto careca para anunciar o início de seu tratamento, mas se mostrou otimista em todas as imagens que divulgou em seus perfis.

Seus filhos e a ex-mulher, Claudia Raia, também fizeram publicações cheias de carinho ao ator durante todo o tratamento. Enzo Celulari, seu primogênito, comemorou a cura do pai.

"Esse aí, ao meu lado, é o verdadeiro exemplo. Exemplo de vida, de pessoa, de força, de coragem, de determinação, e principalmente, de superação! No dia de hoje, agradeço primeiramente a Deus e a todos os amigos e pessoas das quais recebemos mensagens de apoio e carinho. E queria deixar claro aqui, o meu maior agradecimento... Que é a você, papai @edsoncelularireal , por ensinar a todos nós como enfrentar uma batalha árdua com tanto louvor e como alcançar um final feliz, mesmo que as vezes, o caminho seja tortuoso. Eu te amo, meu guerreirão! E agora, o que nos resta é brindar... Brindar a vida... A SUA vida!", escreveu Enzo.