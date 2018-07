Eddie Vedder doa US$ 10 mil a família que não podia comprar presentes de Natal

Foto: J.F. Diório/Estadão

Tyshika Britten tem seis filhos, um deles ainda bebê, e se deparou com a chegada de um fim de ano complicado. A família estava com dificuldades financeiras e prestes a ser despejada da casa em que moram em Oxon Hill, nos Estados Unidos. Segundo uma reportagem do Washington Post, eles provavelmente não teriam presentes no Natal, nem mesmo uma árvore.

"Eu sou um fracasso tão grande agora", escreveu Tyshika no site Craigslist, pedindo ajuda. O post viralizou e, como relatado pelo jornal americano, alguém mandou um PlayStation 4, outra pessoa entregou um cachorrinho e alguém, chamado Eddie Vedder, mandou um cheque no valor de US$ 10 mil.

"Eu fiquei tão comovido com a história e o que essa mãe fez por seus filhos", disse o vocalista do Pearl Jam em entrevista. "Eu acho que essas crianças devem estar muito orgulhosas da mãe por ela ter procurado ajuda. É preciso muita coragem."

O cantor afirmou, ainda, que quando era criança muitas vezes ganhava presentes usados e que não funcionavam.

Muita gente quis doar dinheiro, e a família conseguiu arrecadar mais US$ 18 mil, além do presente de Vedder. Eles esperam, segundo Tyshika, que o dinheiro seja um 'empurrãozinho' para que a família consiga construir a própria casa e ter uma vida estável.