Eddie Murphy será pai pela 10ª vez aos 57 anos

O ator Eddie Murphy será pai pela 10ª vez, está esperando seu segundo filho com a modelo Paige Butcher Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O ator e comediante Eddie Murphy anunciou que, aos 57 anos, será pai pela décima vez. Em comunicado enviado à revista People, os representantes de Murphy confirmaram que ele espera seu segundo filho com a modelo norte-americana Paige Butcher. O casal já é pai de Izzy Oona, de dois anos, atualmente a filha mais nova do ator.

"Eddie Murphy e a namorada Paige Butcher têm o prazer de anunciar que estão esperando seu segundo filho para dezembro", diz a nota. Murphy é pai de Eric, 29, fruto do seu relacionamento com Paulette McNeely. Bella Zahra, 16, Zola Ivy, 18, Shayne Audra, 23, Bria, 28 e Miles Mitchell, 25, são seus filhos com a modelo Nicole Mitchell, com quem foi casado entre 1993 e 2006.

Murphy também é pai de Christian, 27, com Tamara Hood e Angel Iris, 11, do relacionamento com a ex-Spice Girl Mel B. Murphy causou polêmica em março de 2018 ao declarar na Justiça britânica não tinha interesse em ver sua filha com Melanie.

No Natal de 2016, Bria postou no Instagram uma foto da família reunida para as comemorações de fim de ano. Veja abaixo.