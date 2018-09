Eddie Murphy não tem interesse em ver sua filha com Mel B

O comediante Eddie Murphy não tem interesse em ver sua filha de dez anos que teve com a ex-Spice Girl Mel B Foto: Gus Ruelas/Reuters

A ex-Spice Girl Mel B está passando por um processo de divórcio complicado com seu ex-marido, Stephen Belafonte, acusado de agredi-la em março de 2017, e agora ele está pleiteando direito de visita a Angel, filha de dez anos que Mel B teve com o ator Eddie Murphy em 2007.

Em audiência que aconteceu na última quarta-feira, 14, o advogado de Belafonte alegou que Angel considera Stephen como seu verdadeiro pai e que Murphy não demonstrou interesse nenhum em ter contato com sua filha. “O sr. Murphy não tem contato nenhum com a criança e recusou nossos pedidos para fazer uma declaração dizendo o contrário”, disse o advogado, segundo o jornal britânico The Daily Mail.

O comediante negava ser pai de Angel desde o momento em que Mel B anunciou a gravidez em 2006 e só aceitou pagar uma indenização de US$ 7 milhões na época após ser obrigado a fazer um teste de DNA que confirmou a paternidade. Mel B tem mais duas filhas: Phoenix, que nasceu em 1999 após relacionamento com um empresário islandês, e Madison, de seis anos, com Belafonte.