Ed Westwick é acusado de abuso sexual pela terceira vez

Após duas mulheres relatarem que foram estupradas por Ed Westwick, mais uma mulher disse que foi abusada sexualmente pelo ator em 2014. Foto: REUTERS/Luke MacGregor

Na última terça-feira, 14, o Buzzfeed News publicou o relato de uma mulher que diz ter sido abusada sexualmente por Ed Westwick, ator conhecido por interpretar Chuck Bass em Gossip Girl. Anteriormente, Kristina Cohen e Aurélie Wynn já haviam contado que foram estupradas pelo ator.

A assistente administrativa Rachel Eck conta que, uma noite antes do Oscar de 2014 ela recebeu uma mensagem de seu então ex-namorado Kaine Harling, um produtor de filmes australiano, convidando-a para ir a um hotel de Hollywood. Como estava muito esperançosa de voltar com o ex, ela foi.

"No caminho, ele me disse que estava com o amigo dele, Ed Westwick", disse Rachel, e falou que na época não sabia quem era Ed. Ela chegou ao Hotel Sunset Marquis por volta das 2h30 da manhã, e foi até um quarto com várias camas e viu que estavam apenas Harling e Westwick.

"Westwick me pediu para convidar uma amiga para sair com nós três", relembra, mas suas amigas já estavam dormindo porque era de madrugada. "Quando eu não consegui trazer nenhuma garota, ele se virou para mim", conta.

Rachel disse que foi estuprada por Westwick naquela noite, no mesmo ano em que as atrizes Kristina Cohen e Aurélie Wynn também alegam terem sido estupradas pelo ator. "Ele tentou me beijar e me empurrou para a parede" todas as vezes que ela estava sozinha com Westwick. "Ele foi ficando cada vez pior e me tocando mais", conta.

Então Rachel contou para Harling o que estava acontecendo, mas ele disse que Ed "não queria fazer por maldade". Então ela disse que estava saindo do hotel, mas Harling a convenceu a ficar e disse que o amigo queria pedir desculpas.

Ela então foi com Harling até o quarto onde Westwick estava. "Ed então me jogou na cama e agressivamente subiu em cima de mim e pegou nos meus peitos. Eu lutei contra ele e saí o mais rápido que podia", falou. Rachel saiu do hotel.

A mulher conta que, na época, ela apenas aceitou o que havia acontecido, mas após ouvir relatos de outras mulheres, ela percebeu que não estava sozinha. "Eu nunca me senti tão desconfortável com uma situação em toda a minha vida", falou Rachel.

Após os relatos das mulheres, a BBC anunciou que uma série em que Westwick era o protagonista "não vai mais ao ar até que essas questões estejam resolvidas".

Após Kristina Cohen alegar ter sido estuprada por Westwick, o ator fez uma publicação nas redes sociais negando e dizendo que não conhece a mulher. O artista não comentou a acusação de Aurélie e de Rachel até o momento. Após os relatos virem à tona, o Departamento de Polícia de Los Angeles abriu uma investigação contra Westwick.

