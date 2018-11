Ed Sheeran, Tim McGraw e Faith Hill fazem acordo em processo por plágio

Ed Sheeran coescreveu 'The Rest of Our Life' para McGraw e Faith, casal de astros da música country dos Estados Unidos Foto: Charles Sykes/ Invision/ AP

Nova York - Ed Sheeran, Tim McGraw e Faith Hill fecharam um acordo em uma ação civil de direitos autorais segundo a qual a canção deles The Rest of Our Life é um plágio “descarado” de uma canção de dois compositores australianos intitulada When I Found You.

Leia também: Ed Sheeran anuncia dois shows no Brasil em 2019

Um advogado dos compositores Sean Carey e Beau Golden disse que todas as partes concordaram em princípio em entrar em acordo e encerrar o caso em 30 dias se todas as “questões finais” forem resolvidas.

O acordo foi revelado em uma carta registrada na noite de quinta, 8, no tribunal distrital de Manhattan.

O cantor e compositor inglês Sheeran coescreveu The Rest of Our Life para McGraw e Faith, casal de astros da música country dos Estados Unidos.

A canção foi lançada em 2017, dois anos depois de When I Found You, coescrita e interpretada pela estrela country australiana Jasmine Rae.

A Sony Music Entertainment, que lançou The Rest of Our Life pelo selo Arista Nashville, e a editora de Sheeran, Sony/ATV Songs, estavam entre os vários acusados.

A ação civil pedia mais de cinco milhões de dólares de indenização.

Os advogados dos acusados não responderam de imediato a pedidos de comentário nesta sexta, 9. O advogado dos demandantes também não retornou.

Sheeran já foi alvo de vários processos por plágio, inclusive por suas canções Thinking Out Loud, Shape of You e Photograph.