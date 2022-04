Ed Sheeran se une à banda ucraniana e lança música sobre esperança, apesar da guerra

Em canção com banda ucraniana, Ed Sheeran fala sobre a saudade da família durante a guerra. Foto: Brendan McDermid/ Reuters

O cantor Ed Sheeran está lançando uma música com a banda Antytila, que tem apoiado à resistência ucraniana. A canção fala sobre a importância de manter a esperança em momentos de tensão, onde o medo de perder familiares deixa as pessoas apreensivas.

A música é mais um remix da canção 2step e será lançada na próxima segunda-feira, 2 de maio. Na versão, a banda contribui com um trecho sobre a importância do amor no contexto de guerra. Ed Sheeran gravou o clipe da versão original em Kiev, capital do país, em 2021. Toda a renda obtida com visualizações da música no YouTube está sendo doado à Ucrânia.

Ao The Times, o vocalista da banda, Taras Topolia disse que a letra foi escrita quando ele sentia falta da família e não sabia como eles estavam. A esposa do vocalista, Alyosha e os três filhos do casal estão nos Estados Unidos desde o início do conflito, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.