Ed Sheeran se torna pai pela primeira vez: ‘Muito amor’

O cantor britânico Ed Sheeran. Foto: Fabricio Bensch / Reuters

Ed Sheeran e Cherry Seaborn conseguiram esconder a gestação ao longo da pandemia do novo coronavírus. O cantor britânico usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para comemorar o nascimento da filha na semana passada.

“Deixo aqui uma mensagem rápida. É que tenho uma notícia que quero partilhar com vocês. Na semana passada, com a ajuda de uma equipa maravilhosa, a Cherry deu à luz à nossa filha linda e saudável - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente apaixonados por ela”, declarou o cantor.

Ed Sheeran também contou que foi tudo bem no parto, que foi realizado em meio a pandemia de covid-19. “Ela e a mãe estão muito bem, estamos nas nuvens. Esperamos que possam respeitar a nossa privacidade nesta altura. Muito amor. Nos vemos quando for a hora de voltar", escreveu o músico no Instagram.

Sheeran e Cherry eram amigos de infância e estão casados há um ano.