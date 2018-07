Ed Sheeran revela que acertou Justin Bieber com um taco de golfe

Ed Sheeran disse, em entrevista, que seu próximo álbum, 'Divide', será um sucesso de vendas. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Em entrevista ao The Guardian, Ed Sheeran revelou que já bateu no rosto de Justin Bieber com um taco de golfe - mas foi tudo por acidente. Os dois foram a uma festa enquanto estavam no Japão e Ed acabou bebendo demais.

"Nós estávamos no Japão e saímos para um bar. Ele bebeu só água, e eu fiquei bem bêbado. Então fomos a um campo de golfe, ele deitou no chão, colocou a bola em sua boca e pediu para que eu acertasse a bolinha e a jogasse para longe. Então eu pensei: 'Droga, preciso mirar direito', e balancei o taco. Sabe naqueles filmes em que alguém leva um soco e você ouve um som como um tapa? Na vida real, quando alguém leva um soco, você ouve um som seco e grave, meio enjoante. Eu ouvi esse som, e vi o segurança dele olhando para mim com uma expressão horrorizada", disse Ed.

"Eu acertei Justin Bieber bem na bochecha com um taco de golfe. Esse foi um daqueles momentos mais 'o que foi isso?'", completou o cantor.

Na entrevista, o cantor ainda falou sobre seu novo álbum, Divide. Ele disse que outros artistas, como Adele, Beyoncé, Drake, The Weeknd, já fizeram seus lançamentos mais recentes, então o seu novo álbum "tem um caminho livre" nas paradas de sucesso em 2017. Ed acredita que Divide terá mais vendas que o antecessor, o X, lançado em 2014: "O próximo álbum, eu te prometo, vai vender menos, mas este álbum [Divide] vai vender mais. Eu não acho que terei um ano como este novamente", garantiu.