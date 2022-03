Ed Sheeran revela motivo de usar símbolos matemáticos para nomear álbuns

Ed Sheeran explica motivo de usar símbolos matemáticos nos seus álbuns. Foto: Brendan McDermid/ Reuters

Se tem uma coisa que é a cara do Ed Sheeran são os símbolos de matemática em seus projetos. O seu último álbum tem como nome = (o símbolo de igual) e isso acontece desde 2011, quando lançou o álbum +. Além disso, em 2014 ele lançou o disco x e o projeto ÷, em 2017.

Em uma entrevista para o The Project NZ, o cantor falava sobre sua turnê na Austrália e Nova Zelândia, e explicou que "não faz o estilo garoto propaganda". Por isso, ele não aparece nos encartes de seus CD's e escolheu os símbolos matemáticos para ilustrar seus álbuns.

"Eu, muito cedo na minha carreira, decidi que não... não quero minimizar, mas tenho um rosto para o rádio. E eu fiquei tipo: 'Eu realmente não quero ser um garoto propaganda nunca'. Então eu meio que descobri uma forma [de fazer] cores e símbolos. Eu estava tipo, 'Eu adoraria chegar a um ponto em que houvesse um outdoor apenas vermelho com um sinal de igual [...] e as pessoas dissessem: 'Oh, Ed, tem um novo álbum saindo'", contou.

Quando questionado se o símbolo de menos ( - ) seria a continuação do álbum =, ele descartou a ideia: "Esse não será o próximo disco que lançarei".