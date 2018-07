Ed Sheeran nega que música de Taylor Swift seja sobre ele

Ed Sheeran e Taylor Swift Foto: Jean-Pierre Amet / Reuters | Mario Anzuoni / Reuters

O cantor Ed Sheeran negou, em entrevista à revista Singapore Time Out no último domingo, 12, que a música Dress, do disco Reputation, de Taylor Swift, seja sobre ele.

“Não acho que seja [sobre mim]”, disse ele. “Se você ler… Ela fala sobre cabelo curto raspado e eu nunca tive cabelo curto raspado”, afirmou. A teoria de que a canção guarde referências a Sheeran veio à tona por fãs. A letra da música revela uma mulher frustrada com sua relação apenas de amizade com uma pessoa (Taylor e Sheeran são muito amigos) e aponta um desejo frustrado de algo mais.

Taylor canta: “Our secret moments in your crowded room/ They've got no idea about me and you/ There is an indentation in the shape of you (em tradução livre: “Nossos momentos secretos em seus quartos lotados/ Eles não têm ideia sobre mim e você/ Existe um encaixe na sua forma”). O emprego de “shape of you” na letra seria menção à música homônima de Sheeran, do álbum Divide.

E depois, ela continua: "There is an invitation/ In the shape of you/ Only bought this dress so you could take it off" (em tradução livre: "Existe um convite/ No seu formato/ Só comprei este vestido para que você pudesse tirá-lo").