Ed Sheeran lança versão de '2step' com rapper brasileiro Chefin

O cantor britânico Ed Sheeran lançou uma versão para a música 2step em parceria com o rapper brasileiro Chefin nesta segunda-feira, 16.

Com direito a um trecho cantado em português, a canção já está disponível em todas as plataformas digitais.

Chefin, conhecido pelo hit 212, comemorou o lançamento nas redes sociais. "Deus é muito bom e justo", escreveu o rapper enquanto cantava os versos da música nos stories do Instagram.

A versão faz parte de um projeto de uma série de remixes de 2tep, feita por Ed Sheeran com artistas de diferentes partes do mundo.

Segundo o perfil oficial de informações do cantor, além do Brasil, Finlândia, Itália, Suécia, Austrália, França, Reino Unido, Irlanda e Ucrânia farão parte do projeto.

O último país, inclusive, ganhou uma versão em protesto à guerra. No clipe oficial da música com o rapper Lil Baby, Ed contou que havia gravado as cenas em Kiev, capital do país, "antes dos atos devastadores de violência começarem a tomar espaço".

Toda a renda obtida com as visualizações da música no YouTube será doada à Ucrânia.

Ouça à versão com o brasileiro Chefin:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais