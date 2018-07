Ed Sheeran lança clipe de 'Perfect', quarto single de 'Divide'

Ed Sheeran lançou o álbum 'Divide' em março deste ano. Foto: REUTERS/Jean Pierre Amet

Nesta quinta-feira, 9, Ed Sheeran lançou o clipe de Perfect, o quarto single do álbum Divide. O ator estrela o clipe ao lado de Zoey Deutch.

No clipe, Ed está apaixonado pela amiga, mas ela demora muito a notar isso. Os dois protagonizam cenas românticas em paisagens geladas da Áustria.

O artista já lançou clipes para Castle on the Hill, Shape of You e Galway Girl, que foi gravado por ele mesmo.

Assista abaixo ao novo clipe: