Ed Sheeran faz show exclusivo para fã de 10 anos com doença rara

Ed Sheeran fez apresentação exclusiva para fã em Londres Foto: Christian Charisius/Reuters

O sonho da fã Melody Driscoll, de 10 anos, era acompanhar um show do cantor Ed Sheeran. No entanto, uma doença rara chamada Síndrome de Rett impede que a menina inglesa tenha contato próximo com outras pessoas, por conta dos riscos de infecção.

Nem mesmo isso impediu que Sheeran fizesse uma apresentação exclusiva para a menina, que foi divulgada em vídeo da BBC nesta quarta-feira, 3. No show feito na Arena O2, em Londres, ele cantou quatro músicas de seu repertório e animou a pequena fã.

Em novembro do ano passado, o dono dos hits Photograph e Shape of You já havia surpreendido a menina ao visitá-la no hospital em que ela estava internada.

Segundo os médicos que atendem Melody, as canções a ajudam a suportar as dores decorrentes da doença e frequentes internações.