Ed Sheeran faz apresentação gratuita nas ruas de Melbourne

O cantor australiano Ed Sheeran fez uma apresentação grátis em Melbourne como parte da sua participação no iHeartRadio Music Awards Foto: Hannah McKay/Reuters

O cantor australiano Ed Sheeran fez uma apresentação ao vivo em Melbourne na manhã de segunda-feira, 12, como parte do iHeartRadio Music Awards, que ocorria simultaneamente nos Estados Unidos, onde ainda era domingo, 11.

Após ganhar o prêmio de música do ano por Shape of You, Sheeran apareceu ao vivo na tela da apresentação para agradecer a quem votou nele. “Me desculpem por não estar aí, estou em Melbourne no momento, são 10h15 da manhã e aceito esse prêmio”, disse o cantor. “Muito obrigado a todos na iHeart, aos DJs das rádios e a todos os fãs. Eles armaram para eu cantar alguma coisa, então vou fazê-lo, se vocês não acharem ruim”, completou.

O cantor então começou a cantar Perfect, single do mesmo álbum da música vencedora, cercado de fãs na Hosier Lane, conhecida rua de Melbourne por ser um museu à céu aberto de grafite e arte de rua.

Veja abaixo um trecho da apresentação de Sheeran, que também faturou as categorias de álbum pop do ano e cantor do ano na premiação.