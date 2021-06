Ed Sheeran e Courteney Cox sugerem nova música do cantor

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran Foto: Brendan McDermid/ Reuters

Depois de recriarem a épica dança de Friends, A Rotina, Ed Sheeran e Courteney Cox apareceram juntos novamente, agora sugerindo que há novidades a caminho referentes ao cantor.

O músico britânico postou no Instagram um vídeo com uma prévia de música e a data de 25 de junho na legenda.

Com Ed Sheeran no violão e na voz, e Courteney, nossa eterna Monica Geller, no piano, o cantor deixou os fãs esperançosos de sua volta à música.

A última canção de Ed Sheeran foi o single solo Afterglow, lançado em dezembro de 2020, que ganhou também um clipe de performance. Porém, o último álbum de estúdio está quase completando dois anos, já que foi lançado em julho de 2019.