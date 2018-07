Ed Sheeran doa roupas que usou no Grammy e Brit Awards

Ed Sheeran. Foto: Reprodução/Instagram

Para ajudar uma loja de caridade de Framlingham, na Inglaterra, Ed Sheeran resolveu doar doze malas de roupas. Dentre as peças, estão os looks que ele usou no Grammy e no Brit Awards.

Não é a primeira vez que ele doa roupas, mas nunca deu roupas tão icônicas. Além das roupas usadas nas premiações, ele também doou a camisa xadrez que vestiu no filme O Bebê de Bridget Jones, do qual participa.

As roupas doadas serão vendidas e os lucros revertidos para o Hospital St. Elizabeth, que cuida de pacientes com doenças raras. Sheeran nasceu na cidade de Framlingham, por isso a escolha.

O gerente da loja agradeceu a doação: "Nós estamos muito felizes que Ed tenha doado tantas roupas para nós. Durante os últimos anos, nós tivemos diversas doações dele e elas se provaram muito populares. Pessoas ao redor do mundo entram em filas para comprá-las ou fazem seus lances online. Nós estamos muito agradecidos por Ed ter escolhido nos apoiar".