Ed Sheeran diz que escreveu 25 músicas com produtor de Taylor Swift em uma semana 

Ed Sheeran e Taylor Swift são amigos e têm parcerias de sucesso. Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS e JEENAH MOON/REUTERS

A relação pessoal e profissional entre Ed Sheeran e Taylor Swift já é de longa data, mas agora os artistas estão compartilhando um parceiro de trabalho: o produtor Aaron Dessner, da banda de indie-rock The National.

Dessner foi um dos compositores e produtores dos álbuns folklore e evermore, lançados pela cantora americana em 2020. De acordo com Sheeran, os dois escreveram 25 músicas no período de uma semana. A notícia pode indicar que o intérprete de Bad Habits já está trabalhando em um novo álbum, apesar do seu último lançamento, o disco =, ser de outubro de 2021.

A informação foi compartilhada pelo cantor britânico durante o julgamento da acusação de plágio que enfrenta pela música Shape Of You, do álbum ÷, de 2017. Sheeran foi denunciado pelo cantor Sami Switch e pelo produtor Ross O’Donoghue, que o acusam de ter se inspirado na melodia de Oh Why, de 2015.

O artista nega a acusação e, desde o início de março, tem comparecido a audiências para depor. A disputa legal teve início ainda em 2018, quando ele e os compositores Steven McCutcheon e John McDaid pediram ao Supremo Tribunal que declarasse que não violaram os direitos autorais na música. Em seguida, Switch e O’Donoghue abriram uma ação alegando que os direitos haviam sido infringidos.

A música Shape of You, pela qual Sheeran é processado, foi a mais vendida no mundo em 2017. Durante o julgamento, ele teve que explicar o processo de composição de suas músicas. Segundo o repórter Mark Savage, da BBC, foi nesse momento que o cantor revelou a parceria com Aaron Dessner.

Speaking at his copyright trial in London's High Court, @edsheeran says he recently wrote 25 songs in the space of a week with @Aaron_Dessner of The National. — Mark Savage (@mrdiscopop) March 7, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais