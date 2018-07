Ed Sheeran dedica música a bebê com seu nome

Durante show realizado em Miami, o cantor Ed Sheeran dedicou música para um bebê que leva o seu nome. Foto: Dylan Martinez/Reuters

Durante um show realizado em Miami na última quarta-feira, 30, o cantor Ed Sheeran dedicou uma das músicas a Cooper Sheeran Smith, uma bebê de um ano de idade que estava na plateia. Sim, o nome do meio dela é Sheeran. Os pais da menina, Rocky e Harmony Smith, estavam na plateia e avisaram aos gritos sobre a homenagem para o cantor durante um intervalo entre músicas.

“O nome do meio dela é Sheeran? É isso mesmo?”, perguntou o cantor. “Eu nunca vi um bebê tão calmo durante um show. Ela está sossegada mesmo com vocês cantando o tempo todo. Eu adoro bebês", continuou. Então dedicou a música Dive à pequena Cooper e pediu para que as pessoas o acompanhassem na canção em homenagem ao bebê.

Rocky postou um vídeo no Facebook falando sobre o momento e agradeceu Sheeran pela gentileza. “Nós não tiramos uma foto com você, mas ter cantado uma música para a nossa filha foi sensacional”, escreveu.

Veja abaixo o vídeo (em inglês) do momento: