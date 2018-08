Ed Sheeran dá pistas de que se casou com a namorada Cherry Seaborn

Ed Sheeran e Cherry Seaborn. Foto: Instagram / @teddysphotos

O cantor Ed Sheeran surpreendeu os fãs em entrevista publicada pela Access na última segunda-feira, 27. Quando questionado sobre os detalhes de um futuro casamento, Sheeran mostra uma aliança no dedo. Em seguida, o repórter parabeniza o cantor, que ficou noivo no final de 2017. Por fim, ele acrescenta que prefere não expor sua vida pessoal tão amplamente com o público.

Ed Sheeran e Cherry Seaborn começaram a namorar em 2015, mas se conheceram na escola aos 11 anos de idade.