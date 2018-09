Ed Sheeran conhece fã de nove anos que tem paralisia cerebral

Ed Sheeran. Foto: Hannah McKay/REUTERS

Atualmente com a turnê Divide, Ed Sheeran está realizando diversos shows na Austrália – e, apesar de sua agenda cheia, ele sempre reserva algum tempo para atender a seus fãs. No último fim de semana, o menino Cal, de nove anos de idade, teve a chance de conhecer o cantor.

Em um vídeo publicado pelo ABC News, Cal aparece emocionado ao abraçar Sheeran. O menino precisa de cadeira de rodas para se locomover e tem paralisia cerebral.

O cantor autografou o ukulele do menino, que se comunica por meio de um teclado eletrônico. Cal terminou o encontro com um pedido para o cantor: "No seu próximo álbum, você poderia fazer uma música sobre deficiência, para que as pessoas saibam que nós podemos fazer coisas incríveis?".

Assista ao belo momento abaixo: