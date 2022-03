Ed Sheeran comparece à segunda audiência por suposto plágio em 'Shape of You'

Dupla de compositores alegam que mega hit de Ed Sheeran, ‘Shape Of You’, tem refrão plagiado da música ‘Oh Why’, interpretada por Sami Switch. A batalha legal sobre a disputa dos direitos autorais deve durar três semanas. Foto: Brendan McDermid/ Reuters

O cantor Ed Sheeran participou na manhã desta segunda-feira, 7, em Londres, da segunda audiência sobre os direitos autorais do mega hit Shape of You, que acumula mais de 3 bilhões de reproduções no Spotify.

A música foi ainda a mais vendida do mundo em 2017. No processo, o artista é acusado de plagiar partes da música Oh Why, lançada em 2015, pelos compositores Sami Chokri e Ross O'Donoghue.

A música faz parte do álbum Solace de Chokri, que usa o nome artístico Sami Switch. Os músicos alegam que o refrão de Shape Of You, na parte “oh I, oh I, oh I, oh I”, foi retirado do refrão de Oh Why, que diz: “oh why, oh why, oh why, oh”.

De acordo com o site The Mirror, o advogado dos compositores declarou que Sheeran "pega emprestadas ideias e as coloca em suas músicas” e que “às vezes ele reconhece, mas às vezes não [...] depende de quem você é e se ele acha que pode se safar".

Já os advogados de defesa do cantor britânico disseram ao Supremo Tribunal que o artista e os co-escritores creditados em Shape Of You não se lembram de terem ouvido a música Oh Why antes da batalha legal e “negam veementemente as alegações de cópia”.

Em maio de 2018 Sheeran e seus coautores da música, Steven McCutcheon e John McDaid, pediram ao Supremo Tribunal que declarasse que não infringiram os direitos autorais de Chokri e O’Donoghue.

Dois meses depois, os compositores de Oh Why iniciaram o processo legal. O julgamento sobre a disputa dos direitos autorais deve durar três semanas.