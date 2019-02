Ed Sheeran comemora aniversário em pizzaria de Porto Alegre

Cantor Ed Sheeran Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Ed Sheeran completou 28 anos no domingo, 17, e comemorou na noite de segunda-feira, 19, numa pizzaria de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ele estava ao lado do cantor Passenger, que está fazendo a turnê Divide pelo Brasil com Sheeran e o parabenizou no Instagram. "Um feliz aniversário para esse cara! É um privilégio estar em uma tour com ele, e com sua maravilhosa equipe também. Obrigado por tudo", escreveu.

Além dessa comemoração, Sheeran recebeu o carinho dos fãs no próprio domingo, quando fazia um show na arena do Grêmio. "Obrigado por passarem o meu aniversário comigo", agradeceu o músico ao lado de bexigas coloridas e uma multidão de pessoas.