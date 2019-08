Ed Sheeran anuncia pausa de 18 meses na carreira e fãs lamentam

O cantor Ed Sheeran durante apresentação da turnê 'Divide' em São Paulo. Foto: Stephan Solon/Move Concerts

Ed Sheeran deixou todos os fãs desesperados ao anunciar, após o último show da turnê Divide que fará uma pausa de 18 meses na carreira. “Vejo vocês daqui a alguns anos. Obrigado”, declarou.

Desde março de 2017, Sheeran se apresentou para mais de nove milhões de pessoas ao redor do mundo. “Eu amo que vocês estão aqui e nós estamos terminando em Ipswich. Este é meu último show por provavelmente 18 meses. Nós tocamos em todo o mundo. Glastonbury, estádio de Wembley...todos esses locais surpreendentes: América, Nova Zelândia, Austrália, Ásia, América do Sul e tem sido uma loucura. Me disseram antes de eu chegar que, agora, no final desta turnê, eu toquei para nove milhões de pessoas ao redor do mundo. É a maior turnê de todos os tempos”, comemorou.

No Brasil, ele passou pelo Allianz Parque em fevereiro, com direito a show extra - os ingressos para a primeira apresentação se esgotaram rapidamente. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o cantor comemorou o aniversário em uma pizzaria, para a alegria dos fãs.

Em dezembro de 2018, Sheeran se casou em segredo com Cherry Seaborn. Agora, com o fim das apresentações, o cantor pretende oficializar a união, de acordo com entrevista ao jornal The Sun. No show, ele falou sobre a esposa antes de cantar Hearts Don’t Break Around Here. “Se você ler o jornal, saberá que me casei com uma garota de Suffolk recentemente. Eu escrevi esta música aqui. E o primeiro pedaço dessa música é sobre ela. A segunda parte é sobre Suffolk e meu amor por ambos”, relatou.

Assista ao clipe de Hearts Don’t Break Around Here:

Ao finalizar o discurso sobre as férias de 18 meses, Sheeran agradeceu aos fãs. “Obrigado a todos que me deram uma chance. Esta é minha última música. Eu escrevi isso quando eu tinha 15 anos. Vejo vocês daqui a alguns anos. Obrigado”, concluiu.

No Twitter, os fãs já estão com saudade.

DOIS ANOS DE PAUSA ED SHEERAN pic.twitter.com/6Zn8KevNyj — ?? DIVIDE TOUR FOREVER (@foryoursheeran) August 26, 2019

ed sheeran: nos vermos em dois anos eu: pic.twitter.com/jkwBLBonsZ — ?? DIVIDE TOUR FOREVER (@foryoursheeran) August 27, 2019