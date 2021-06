Ed Sheeran anuncia nova música ‘Bad Habits’ e divulga capa como vampiro; veja

O cantor Ed Sheeran durante apresentação da turnê 'Divide' em São Paulo. Foto: Stephan Solon/Move Concerts

O cantor Ed Sheeran anunciou Bad Habits, seu primeiro single solo em quatro anos, e divulgou nesta sexta, 11, a capa da música onde aparece caracterizado de vampiro. Música terá performance de estreia no TikTok.

Em seu Instagram, o cantor britânico postou um vídeo com a capa, o nome e uma prévia da música. Ele ainda confirmou 25 de junho como o dia do lançamento.

A data já havia sido divulgada em um vídeo que o cantor postou ao lado de Courteney Cox, atriz que viveu Monica Geller em Friends.

Performance no TikTok

Ed Sheeran anunciou na semana passada que fará uma apresentação especial no TikTok para um show especial da Eurocopa 2020 (essa será a 16ª edição do Campeonato Europeu de Futebol, ocorrendo, pela primeira vez, fora da data estabelecida, devido à pandemia de covid-19).

Em vídeo publicado no perfil oficial do cantor na plataforma, ele anunciou que a performance será transmitida diretamente da sua casa, na Inglaterra. O evento ocorrerá na sexta-feira, 25 de junho, às 17h no horário de Brasília.

Além disso, os fãs que não conseguirem acompanhar a apresentação na data principal, terão a oportunidade de assistir a reprise nos dias 26 de junho, às 5h e às 21h, e no dia 9 de julho, às 15h.