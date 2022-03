Ed Sheeran e J Balvin revelam capa e data de lançamento de novas parcerias

Clipes de 'Sigue' e 'Forever My Love' serão lançados no canal do Youtube de J Balvin e Ed Sheeran Foto: Instagram/ @jbalvin

Depois de revelarem parceria em duas novas músicas, Ed Sheeran e J Balvin anunciaram que a data de lançamento desta colaboração inédita está mais próxima do que se imagina. Sigue e Forever My Love chega nas plataformas de streaming nesta quinta-feira, 24, às 21h.

A novidade foi compartilhada nas redes sociais dos cantores nesta quarta-feira, 23. De acordo com as publicações os clipes também estarão disponíveis nessa data, nos canais no Youtube dos músicos.

“Dois vídeos, dois canais diferentes”, escreveu Ed Sheeran em seu Instagram. “É nesta quinta-feira! Amor e paz na Terra”, compartilhou J Balvin na mesma rede social.

Vale lembrar que os cantores anunciaram recentemente que as faixas serão cantadas em inglês e em espanhol. No início desta semana, os artistas já tinham compartilhado como se conheceram e como surgiu a ideia das parcerias. “Foi um desafio adequado aprender espanhol para isso e me diverti muito”, comentou Ed.