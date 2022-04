'É uma genuína vontade de viver, uma luta pela vida', declara irmão de Rodrigo Mussi

O ex-BBB Rodrigo Mussi segue internado após acidente de carro em São Paulo. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

Rodrigo Mussi segue internado, com quadro de saúde estável, e em processo de extubação, de acordo com último boletim médico divulgado pela família neste sábado, 9.

Em uma série de stories no Instagram, Rafael Mussi, irmão do ex participante do Big Brother Brasil 22, disse que Rodrigo segue agitado, mas está ficando mais consciente.

"Ainda é um momento delicado, mas o Rodrigão mostra uma genuína vontade de viver, uma luta pela vida. É uma receita: a vontade de viver do Rodrigo, com os ótimos profissionais envolvidos e de todo o apoio que meu irmão vem recebendo e a família", declarou.

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em São Paulo no fim de março e teve traumatismo craniano. Ele passou por uma cirurgia na cabeça e o quadro de saúde foi considerado delicado pela equipe médica.

Na sexta, 8, a família comemorou que o ex-BBB está se mexendo mais e conseguindo respirar com mais independência.