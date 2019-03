'É uma angústia que não desejo pra ninguém nessa vida', diz filho de Fernando Rocha

O jornalista Fernando Rocha e o filho Pedro. Foto: Instagram/@novaesrocha

"'Nossa, você é o chaveirinho do seu pai', 'Seu pai não é aquele cara do Globo Esporte?', 'Você só está na Globo por causa do seu pai'. Desde pequeno me acostumei a ser o 'filho de Fernando Rocha' e óbvio, isso significa levar na boa as coisas boas e ruins que isso implica, né?". Assim começa a postagem de Pedro Rocha, no Instagram.

Na quarta-feira, 27, Fernando Rocha deixou de apresentar o Bem Estar e seu contrato com a emissora - que vence em agosto - corre o risco de não ser renovado . O programa segue com Mariana Ferrão apenas. No dia seguinte, o filho foi a público desabafar sobre as especulações em relação ao caso.

"Aquela certeza de que todo mundo te olhando na rua sabe seu drama, quer saber a fofoca, o que foi, o que não foi. E isso me dava um nó na garganta toda vez que eu pensava: caramba! O que meu pai está fazendo agora? Vai saber lidar com isso? É uma angústia que eu não desejo para ninguém nessa vida", enfatizou. Pedro também relatou que o pai recebeu 33 ligações, inclusive de pessoas chorando, após a notícia da demissão.

Por muitos anos, antes de apresentar um programa voltado para a saúde, Fernando Rocha sempre esteve na editoria de esportes da Globo. E o filho segue o mesmo caminho. Ele é repórter da Sportv.

Ao finalizar a publicação, Pedro faz uma homenagem ao pai: "O mundo dá voltas e voltinhas, Rocha! E o que a vida quer da gente é coragem! Do seu filho e melhor amigo. Que nunca vai te abandonar. Te amo".