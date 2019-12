'É sobre se apaixonar', diz Camila Cabello após álbum 'Romance'

Capa do álbum 'Romance', da cantora Camila Cabello Foto: Instagram / @camila_cabello

Lançado nesta sexta-feira, 6, o novo álbum de Camila Cabello, Romance, foi inspirado pela sensação de se apaixonar, disse a cantora. "Eu realmente não tive a experiência normal de sair com os amigos, ter encontros e frequentar a escola", afirmou a artista, que abandonou o ensino médio para seguir carreira na música.

Camila Cabello está recuperando o tempo perdido. A cantora, de 22 anos, se tornou conhecida seis anos atrás ao integrar o grupo Fifth Harmony e se manteve em alta seguindo carreira solo. Ela é responsável pelos sucessos Havana e Señorita, dueto com o namorado Shawn Mendes.

"Quando eu tinha 20 anos, quando comecei a fazer esse álbum, era o momento que eu realmente tive tempo de sair para viver a vida. Todo esse álbum é apenas sobre a intensidade de, sabe, estar em um relacionamento sério pela primeira vez, se apaixonar", contou a cantora cubano-americana à Reuters Television.

As apresentações ao vivo de Señorita ao lado de Mendes viralizaram neste ano, mas a cantora prefere não apontar quantas músicas de Romance são sobre o relacionamento do casal. "Eu nunca gosto de dizer: 'Ah, aquela música é sobre ele'. Mas acho que, sei lá, as pessoas vão descobrir", acrescentou.

Em sua curta carreira, Cabello já ganhou mais de 60 prêmios, incluindo artista do ano no MTV Video Music Awards de 2018. De origem latina, a cantora também se vê como modelo para imigrantes nos Estados Unidos. Ela passou os primeiros anos de sua vida entre Havana e a Cidade do México antes de se mudar para a Flórida aos seis anos.

"Eu definitivamente sinto que tenho a responsabilidade de compartilhar minha história e a história da minha família, porque acredito que é importante que as pessoas meio que humanizem as questões", disse.