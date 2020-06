‘E se fosse ao contrário?’, questiona Iza sobre morte de Miguel

A cantora Iza e Miguel Otávio, de cinco anos Foto: Instagram/@iza I Reprodução / Facebook

A cantora Iza fez uma publicação em sua conta no Instagram na quinta-feira, 4, em que falou sobre a morte de Miguel Otávio Santana da Silva. A criança, de cinco anos, morreu após cair do nono andar de um prédio de luxo em Recife, e a artista compartilhou sua indignação com o caso.

“Em que mundo é normal colocar uma criança de cinco anos sozinha no elevador para que ela procure sozinha pela mãe?”, questionou Iza. Miguel foi deixado no elevador do prédio por Sari Corte Real, patroa da mãe da criança, a empregada doméstica Mirtes Renata Souza, e acabou chegando no nono andar. Mirtes estava levando o cachorro da patroa para passear.

A patroa foi presa em flagrante e solta após pagar fiança de R$ 20 mil, mas a Polícia Civil não havia divulgado o seu nome. Em entrevista para a Rede Globo a mãe de Miguel revelou que trabalhava para o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, e para a mulher dele, Sari Corte Real. O caso está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

“Enquanto essa mãe (provavelmente agora desempregada) carrega a maior dor possível nas costas, a patroa paga a fiança e está livre para voltar pra casa. E se fosse ao contrário? Que horror, meu Deus! Que descaso com a vida do outro!”, disse a cantora. Ela também desejou que Deus conforte o coração de Mirtes e exigiu que a “justiça seja feita”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais