‘É qualidade de vida’, diz irmã de Ana Hickmann sobre filho que fará cirurgia para lábio leporino

A apresentadora Ana Hickmann, o sobrinho Francisco e a irmã Isabel Hickmann. Foto: Youtube/Canal Ana Hickmann

Com 21 semanas de gestação, Isabel Hickmann descobriu que o filho teria lábio leporino. “Eu poderia ter descoberto com 13 semanas, que é no primeiro exame morfológico. Não apareceu porque eu estava com gases. Mas por um lado foi bom. Se fosse com 13 semanas, teria que esperar muita coisa para saber sobre a formação de cérebro e coração”, explicou a irmã de Ana Hickmann durante entrevista no canal da apresentadora no Youtube.

Francisco nasceu sem outras síndromes associadas a quadros de fissura labial. “No momento, descartar outras síndromes foi o meu conforto. Mas eu fiquei apavorada”, desabafou.

Isabel conta que ficou em choque durante três dias e se sentiu culpada pelo diagnóstico do filho. “Me senti culpada. Dizem que um dos motivos podem ser questões ambientais, remédio que você tomou, álcool, cigarro, que não era meu caso durante a gestação, mas tudo passa pela cabeça. O que eu fiz para meu filho nascer assim?”, disse.

Isabel buscou a opinião de outro médico após receber a notícia. E isso só serviu para me deixá-la ainda mais ansiosa: “Foi ele que falou que meu filho não mamaria no peito de jeito nenhum, mamadeira com muita sorte e que eu tinha que me preparar para o conta gotas. Falou que Francisco não teria gengiva. Mas ele nasceu só com uma fendinha assim”, explica. Durante o bate-papo, Isabel amamenta o filho com leite materno.

O sobrinho de Ana Hickmann deve fazer uma sequência de cirurgias para a correção labial. A questão estética nunca preocupou Isabel. “Ele é lindo assim. Se ele não precisasse passar por nenhuma cirurgia, estava ótimo assim. Mas é uma questão de qualidade de vida. Ele vai ter que passar por volta de quatro cirurgias, mas pode ser cinco, sete. Meu maior medo é que ele sofra”, conclui.

Assista ao vídeo: