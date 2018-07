'É o Tchan' anuncia saída do vocalista Compadre Washington

Compadre Washington. Foto: Divulgação

O É o Tchan anunciou na quarta-feira, 25, que Compadre Washington não vai mais integrar a banda após o carnaval de 2019. A saída do vocalista já tinha sido planejada e ele será apenas sócio do conjunto, depois de 23 anos dividindo o palco com Beto Jamaica. Até a despedida, o cantor vai cumprir a agenda de shows.

O grupo de axé explicou que não ia divulgar a saída de Compadre Washington nesta semana, mas mudou de ideia após o vazamento da notícia. "Em respeito aos fãs, sobretudo por ter vazado a informação de modo não oficial, a diretoria antecipa o comunicado", escreveu em postagem no Instagram .